Япония увеличила расходы на оборону до рекордного уровня из-за угрозы со стороны Китая

После десятилетий бездействия силы самообороны Японии активно готовятся к возможной войне. Военный бюджет достиг рекордных показателей.

Инвестиции в японские вооруженные силы постепенно растут с 2015 года, но всегда придерживались неофициального предела в 1% ВВП.

Но ситуация на Украине и беспрецедентные военные учения Китая вокруг Тайваня породили в Токио растущее ощущение того, что крупный конфликт на пороге может произойти в любой момент, и Япония должна быть к этому готова.

Фумио Охта, адмирал в отставке Морских сил самообороны Японии и бывший глава штаба военной разведки заявил, что Китай пытается изменить статус-кво в регионе с помощью силы, и в настоящее время координирует свои действия с российскими военными.

Тем временем Северная Корея продолжает запускать баллистические ракеты и, как ожидается, проведет еще одно ядерное испытание в ближайшие недели.

Министерство обороны Японии на этой неделе запросило рекордные 5,6 трлн в бюджете следующего года по сравнению с 5,45 трлн иен годом ранее. Ожидается, что эта цифра увеличится до 6,5 трлн иен, когда в конце этого года будет включен ряд дополнительных закупок, что составит примерно 1,2% ВВП.

Среди техники в списке министерства — крылатые ракеты отечественной разработки с увеличенной дальностью более 1000 километров.

Они смогут добраться до Китая или Северной Кореи с корабля или истребителя, что является явным шагом к улучшению возможностей первого удара.

Другие запросы включают два новых эсминца, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, высокоскоростными планирующими баллистическими ракетами и гиперзвуковым оружием.