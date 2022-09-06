Сын Ли Миллер: «Она была сфотографирована в ванне Гитлера в день его смерти, а позже высмеяла, насколько безвкусным было его жилище»

Ли Миллер - военный фотограф и корреспондент, жившая в апартаментах Гитлера в Мюнхене. Будучи боевым фотографом вооруженных сил США во время Второй мировой войны, Ли Миллер создала уникальную историческую запись.

Модель из журнала Vogue, муза сюрреализма – и военный корреспондент, сделала уникальную запись о лидере Третьего рейха.

“Я жила в частной квартире Гитлера в Мюнхене, когда было объявлено о его смерти”. Эти слова исходили не от высокопоставленного нацистского офицера или закаленного солдата союзников, а от фотомодели, ставшей фотографом.

Фотографии и репортажи Миллера появлялись на разворотах журнала Vogue в период с 1944 по 1945 год. ”Кровь и насилие в ее статьях смело представлены на страницах", - говорит Пенроуз.

“Мрачные скелетообразные трупы Бухенвальда отделены несколькими слоями бумаги от восхитительных рецептов, которые готовят красивые женщины, одетые в роскошные платья”.