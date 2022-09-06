ВСУ сбросили снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре

Украинская сторона сбросила с беспилотника боеприпас на объект гражданской инфраструктуры Энергодара.

6 сентября военно-гражданская администрация Энергодара в пресс-релизе сообщила о том, что украинская сторона в очередной раз атаковала город, где находится Запорожская атомная электростанция.

Отмечается, что Вооружённые силы Украины, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили на крышу здания паспортного стола боеприпас. В настоящее время точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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