Песков оценил возможность поездки Путина на Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность визита Владимира Путина на Донбасс.
6 сентября заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Песков в своём интервью для российской газеты «Известия» ответил на вопрос интервьюера касательно личного визита Владимира Путина на Донбасс.
Песков отметил, что в настоящее время на освобождённых территориях Донбасса началась активная работа по созданию комфортной городской среды и восстановлению пострадавших в результате атак ВСУ объектов инфраструктуры, а также заявил, что «когда время придёт», Путин обязательно посетит ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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