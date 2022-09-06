Песков оценил возможность поездки Путина на Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность визита Владимира Путина на Донбасс.

6 сентября заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Песков в своём интервью для российской газеты «Известия» ответил на вопрос интервьюера касательно личного визита Владимира Путина на Донбасс.

Песков отметил, что в настоящее время на освобождённых территориях Донбасса началась активная работа по созданию комфортной городской среды и восстановлению пострадавших в результате атак ВСУ объектов инфраструктуры, а также заявил, что «когда время придёт», Путин обязательно посетит ДНР и ЛНР.