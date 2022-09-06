Джонсон выразил поддержку своей преемнице Лиз Трасс
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил свою поддержку Лиз Трасс, занявшей кресло британского премьера.
6 сентября британский премьер, уходящий в отставку после многочисленных скандалов, вызвавших массовые увольнения в британском правительстве, Борис Джонсон выразил свою поддержку новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс.
Джонсон выступил с призывом к Консервативной партии сплотиться вокруг его преемницы Трасс, занимающей с 2021 года пост министра иностранных дел Великобритании, и заявил о том, что будет поддерживать её на каждом шагу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Жена писателя, которой, любители чтения, многим обязаны
Помимо того, что во имя искусства Габо на полтора года возложил бремя содержания семьи на плечи супруги, так ему к тому же пришлось заложить сначала машину, а под конец — фен и миксер (не было денег даже отправить рукопись в издательство).Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД РФ: Беларусь обязана вмешаться в спецоперацию на Украине
Лукашенко анонсировал очередную амнистию по случаю Дня народного единства
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон
Песков объяснил: за ситуацию с "Северным потоком" полностью отвечает Европа
Глава МВД Британии Пател ушла в отставку вслед за Борисом Джонсоном