Джонсон выразил поддержку своей преемнице Лиз Трасс

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил свою поддержку Лиз Трасс, занявшей кресло британского премьера.

6 сентября британский премьер, уходящий в отставку после многочисленных скандалов, вызвавших массовые увольнения в британском правительстве, Борис Джонсон выразил свою поддержку новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс.

Джонсон выступил с призывом к Консервативной партии сплотиться вокруг его преемницы Трасс, занимающей с 2021 года пост министра иностранных дел Великобритании, и заявил о том, что будет поддерживать её на каждом шагу.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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