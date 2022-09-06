Росгвардия обнаружила документ, доказывающий большие потери ВСУ в Лисичанске

Росгвардейцы обнаружили рапорт офицера ВСУ, доказывающий значительные потери украинской стороны в ходе спецоперации.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, пресс-служба Росгвардии сообщила, что в результате разведывательных мероприятий росгвардейцами в городе Лисичанске был обнаружен рапорт командира одного из подразделений Вооружённых сил Украины Александра Коваленко.

Отмечается, что данный документ является прямым и неоспоримым доказательством факта того, что в ходе спецоперации ВСУ понесли большие потери среди личного состава в районе Северодонецка и Лисичанска, невзирая на попытки киевского режима доказать обратное.