Заместитель администрации региона не исключает, что Запад из-за постоянных провалов может отправить украинского президента под военный трибунал.

Провальное наступление ВС Украины на Херсонскую область возглавил лично президент этой страны Владимир Зеленский.

Такое заявление сделал замадминистрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает ФАН со ссылкой на РИА новости.

По словам Стремоусова, Зеленский готов отправлять на верную гибель тысячи украинцев - ради пиара перед спонсорами с Запада.

«Всем провальным наступлением руководил сам Зеленский. Ради своего пиара, а также отчета перед американскими спонсорами, которые выделили в этом году более 13,5 миллиарда долларов киевскому режиму, он отправил людей на верную гибель», — констатировал чиновник.

Стремоусов также не исключает, что Запад из-за постоянных провалов может отправить украинского президента под военный трибунал.