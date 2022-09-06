Женщину застрелили из-за прогулки собаки без намордника в Москве

Женщину застрелили из травматического пистолета за то, что она гуляла со своей собакой без защитного намордника.

Происшествие произошло в деревне Троица.

По предварительной информации инцидент случился 5 сентября в вечернее время, когда семейная пара выгуливала своего питомца без намордника.

Прохожий сделал мужу и жене замечание, в следствие чего 49-летняя Татьяна Новикова вступила в конфликт с мужчиной, который внезапно поднес пистолет в упор и выстрелил.

Супруг убитой Натальи Новиковой является 52-летний Юрий Новиков - пенсионер МВД, дома у которого нашли и изъяли оружие и патроны.