Лукашенко анонсировал очередную амнистию по случаю Дня народного единства
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, кто из осужденных может попасть под амнистию приуроченную ко Дню народного единства.
Во вторник, 6 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе заседания по вопросу совершенствования законодательства обсудил с членами правительства страны возможность проведения амнистии в преддверии Дня народного единства, который отмечается 17 сентября.
Лукашенко отметил, что под возможную амнистию могут попасть лишь те граждане, которые на самом деле заслуживают помилования, а не «бандиты и экстремисты», которые представляют собой прямую угрозу безопасности белорусского общества, а также независимости и суверенитету государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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