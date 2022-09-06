Лукашенко анонсировал очередную амнистию по случаю Дня народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, кто из осужденных может попасть под амнистию приуроченную ко Дню народного единства.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе заседания по вопросу совершенствования законодательства обсудил с членами правительства страны возможность проведения амнистии в преддверии Дня народного единства, который отмечается 17 сентября.

Лукашенко отметил, что под возможную амнистию могут попасть лишь те граждане, которые на самом деле заслуживают помилования, а не «бандиты и экстремисты», которые представляют собой прямую угрозу безопасности белорусского общества, а также независимости и суверенитету государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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