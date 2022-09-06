The New York Times: Россия начала закупать артиллерию у Северной Кореи

Авторитетное издание The New York Times со ссылкой на американскую разведку сообщает, что российская сторона начала закупать артиллерию у Северной Кореи (КНДР).

Американская разведка считает, что Министерство обороны Российской Федерации официально обратилось к Пхеньяну для осуществления закупки «миллионов снарядов и ракет». В разведке США отмечают, что на такие шаги Москву заставили идти западные санкции, которые «серьезно ограничили цепочки поставок».

Ожидается, что российская сторона закупит у КНДР не только ракеты малой и средней дальности, но и попытается приобрести другие оборудование.

В этой истории интересно и то, что США ранее обвиняли российскую сторону в продаже вооружения Северной Кореи.

Получается, что Россия сначала продала вооружение Северной Кореи, а теперь пытается купить его обратно. Разведка США считает, что Вооруженные силы РФ «страдают от острой нехватки снабжения в Украине, которая происходит на фоне экспортного контроля и экономических ограничений (санкций).

При этом разведка США не приводит никаких документальных доказательств того, что Минобороны РФ ведет хоть какие-то переговоры с северокорейскими коллегами.

Кроме того, американцы утверждают, что практически все военное оборудование КНДР устаревшее, поэтому не совсем понятно, на чем основываются их доводы.

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МИД России потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России

Глава МИД Сергей Лавров потребовал от ЕС прояснить ситуацию с выступлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", — сказал глава ведомства на брифинге.

По его словам, "если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми".