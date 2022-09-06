Baltnews: Эстония заявила о начатой «войне без выстрелов» с Россией

Эстонский депутат Марис Лаури заявила, что Эстония и Россия начала вести «войну без выстрелов и пуль». По ее словам, такую войну инициировала российская сторона, а ее целью является Запад.

Марис Лаури подчеркнула, что Эстония неоднократно оставалась один на один с врагом, без помощи Европы. По ее словам, Россия всегда находила уязвимые места и «всегда нападала». При этом депутат считает, что Эстонии нечего боятся, так как она состоит в Евросоюзе и НАТО.

Политик считает, что географическое положение Эстонии, которая граничит с одной стороны с Россией, а с другой стороны с «западной цивилизацией», необходимо быть осторожной. Тем не менее, согласно уставу НАТО, в случае нападения на Эстонию она не останется одна.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в качестве ответа на специальную военную операцию России в Украине, балтийские страны усилят оборону Балтийского моря.

Так, Эстония планирует совместно с Финляндией интегрировать ракетные комплексы береговой охраны, чтобы закрыть российским военным кораблям выход к Балтийскому морю.