Baltnews: Эстония заявила о начатой «войне без выстрелов» с Россией
Эстонский депутат Марис Лаури заявила, что Эстония и Россия начала вести «войну без выстрелов и пуль». По ее словам, такую войну инициировала российская сторона, а ее целью является Запад.
Марис Лаури подчеркнула, что Эстония неоднократно оставалась один на один с врагом, без помощи Европы. По ее словам, Россия всегда находила уязвимые места и «всегда нападала». При этом депутат считает, что Эстонии нечего боятся, так как она состоит в Евросоюзе и НАТО.
Политик считает, что географическое положение Эстонии, которая граничит с одной стороны с Россией, а с другой стороны с «западной цивилизацией», необходимо быть осторожной. Тем не менее, согласно уставу НАТО, в случае нападения на Эстонию она не останется одна.
Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в качестве ответа на специальную военную операцию России в Украине, балтийские страны усилят оборону Балтийского моря.
Так, Эстония планирует совместно с Финляндией интегрировать ракетные комплексы береговой охраны, чтобы закрыть российским военным кораблям выход к Балтийскому морю.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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