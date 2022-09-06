CNBC: Германию призвали готовиться к худшему из-за опасений остановки поставок газа

Глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что жителям Германии следует готовиться к худшему сценарию из-за опасный остановки поставок газа из России.

Клаус-Дитер Маубах отметил, что перебои с поставками газа уже вызывают рост стоимости топлива. Если они продолжатся осенью и зимой, то цены будут только расти. Он напомнил, что уже сейчас стоимость газа на рынке в 20 раз превышает ту, которую немцы видели год назад.

По словам Клауса-Дитеар Маубаха, прекращение поставок по «Северному потоку» и последующий скачок цен на топлива усугубляют ситуацию, однако правительство Германии буквально ничего с этим е может сделать.

Uniper — крупнейший импортер газа в Германию. Компания сильно страдает от значительного сокращения потоков газа по трубопроводам из России. По состоянию на 6 сентября 2022 года, акции компании потеряли 3,5% стоимости (и скорее всего будут продолжать падать продолжительное время).

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что уже к концу 2022 года Германия сможет полностью отказаться от российского газа. Тем не менее, хранилища Германии заполнены только на 85%, что хватит на 2,5-3 месяца при полной остановки поставок газа из России.