Адвокат Асмус заявил, что актёры должны играть в кино, а не ходить по судам
Адвокат Кристины Асмус Владимир Ляховский рассказал, что актриса очень расстроена из-за того, что на неё заведено дело по обвинению в дискредитации ВС РФ. Юрист считает, что артистам не нужно "таскаться" по судам. Для этого у них есть представители.
Известная отечественная актриса Кристина Асмус не явилась в суд по делу о дискредитации армии России. Заседание было назначено на 6 сентября.
Представитель артистки Владимир Ляховский сообщил о состоянии своей клиентки. Об этом сообщает корреспондент "5-tv.ru", встретивший правоведа у здания суда.
Ляховский поведал: "Если бы она была действительно виновата, то меня бы здесь не было. Она, конечно, расстроена, но держится молодцом".
Адвокат объяснил отсутствие знаменитости её занятостью на съемках.
Представитель звезды экрана заявил: "Адвокаты должны ходить по судам, а актеры играть в театре и сниматься в кино. Каждый будет заниматься своим делом".
Дело возбуждено по причине высказывания Асмус о спецоперации на Донбассе в социальной сети. Кристина разместила на своей странице пост, где подвергла критике действия РФ в соседней Украине.
Протокол на артистку составлен 25 августа текущего года.
Ляховский утверждает, что актриса опубликовала такой пост в состоянии "сильного душевного волнения и потом вообще о ней забыла". Вину свою Асмус не признаёт, а ее адвокат в процессе заседания выступил с ходатайством о прекращении производства по делу.
Следующее разбирательство назначено на 14 сентября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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