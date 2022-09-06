Военнослужащие ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции под Зайцево

Личный состав 53 механизированной бригады оставил позиции в районе населенного пункта Зайцево.

Министерство обороны России сообщило о том, что военнослужащие 53-й механизированной бригады ВСУ прекратили выполнять приказы своих командиров и оставляют занятые позиции.

В военном ведомстве уточнили, что причинами бедственного положения украинских формирований под Зайцево стало отсутствие ротации и огромные потери.