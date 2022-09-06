Rzeczpospolita: Польша надавит на Германию в вопросе репараций

Польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на депутата правящей партии «Право и справедливость» Аркадиуша Мулярчика сообщает, что Польша намерена надавить на Германию в вопросе репараций.

Аркадиуш Мулярчик отметил, что в ближайшее время депутата попросят президента Польша Анджея Дуду оказать давление на Германию по дипломатическим каналам в вопросе выплат военных репараций за ущерб, который причинила немецкая сторона во время Второй Мировой войны.

Политик подчеркнул, что президент Польши разделяет суть сретений и имеет однозначную позицию в вопросе репараций. По его мнению, роль Дуды в данном случае очень серьезная, поэтому необходимо просто дождаться момента, когда он вступит в игру.

Мулярчик выразил надежду, что Германия «как можно быстрее проработает вопрос выплат внутри страны, после чего последуют межправительственные переговоры между канцлером ФРГ и премьер-министром Польши». Он уверен, что рано или поздно Берлин и Варшава придут к договоренностям.

Вопрос о требованиях новых репараций от Германии Польше подняли несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана парламентская комиссия. При этом официальный Берлин считает, что не обязан осуществлять новых выплат, так как уже передал крупные репарации Варшаве.