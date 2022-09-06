Снова вместе: у группы Тату состоялось первое выступление после долгого перерыва
Концерт повзрослевших "татушек" прошел в Минске 3 сентября на радость преданных фанатов, которые с удовольствием делились в соцсетях интересными кадрами с места события.
Лена Катина и Юля Волкова не выступали вместе с 2011 года. Тогда группа распалась официально, и девушки занялись сольными карьерами.
Коллектив возник с легкой руки продюсера Ивана Шаповалова в 1999 году при содействии композитора Александра Войтинского.
Это был один из самых успешных дуэтов среди российских групп. Девушкам удалось пробиться на мировую сцену.
В 2000 году юные исполнительницы были на пике славы, после выхода клипа "Я сошла с ума". Потом уже "Тату" возглавляли хит-парады в Америке, Германии, Австралии, Великобритании.
В 2003-м группа получила почетное третье место на "Евровидении".
Воссоединение случилось в рамках фестиваля Ovion на стадионе "Динамо". Поклонники вновь услышали любимые хиты "Не верь, не бойся, не проси", "Нас не догонят", "All the Things She Said".
Опубликовано: Храмова Оксана
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