В Бердянске прогремел второй за день взрыв

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске раздался второй за этот день взрыв.

6 сентября, официальный представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале заявил своим подписчикам о том, что в Бердянске раздался второй за этот день взрыв.

Рогов уточнил, что на этот раз целью украинской стороны стал микрорайон Слободка, являющийся одним из старейших в городе Бердянске, куда были экстренно направлены пожарные расчёты и другие компетентные органы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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