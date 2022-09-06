В Бердянске прогремел второй за день взрыв
Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске раздался второй за этот день взрыв.
6 сентября, официальный представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале заявил своим подписчикам о том, что в Бердянске раздался второй за этот день взрыв.
Рогов уточнил, что на этот раз целью украинской стороны стал микрорайон Слободка, являющийся одним из старейших в городе Бердянске, куда были экстренно направлены пожарные расчёты и другие компетентные органы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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