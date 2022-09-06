Kurir: в Сербии с полок магазинов стало пропадать молоко

Секретарь Объединения сельского хозяйства и переработки при Торгово-промышленной палате Сербии Ненад Будимирович в эфире телеканала Kurir заявил, что в стране перестало хватать свежего молока.

Ненад Будимирович отметил, что причины произошедшего на рынке пока не ясны, однако свежего пастеризованного молока на полках сербских магазинов действительно не хватает. Кроме того, уменьшились поставки молочной продукции от фермерских хозяйств.

Секретарь Объединения сельского хозяйства и переработки при Торгово-промышленной палате Сербии отметил, что в данный момент производственных мощностей страны не хватает, чтобы «заполнить пробелы».

Будимирович пообещал, что через несколько недель ситуация обязательно стабилизируется, однако сколько будет длиться проблемы с нехваткой молочной продукции на данный момент неизвестно.

На фоне дефицита молока местные власти ввели предельную розничную цену за литр. Стоимость молока во всех торговых сетях Сербии не должны превышать 128,99 динара (около 65 российских рублей). Кроме того, в Сербии действует запрет на вывоз молочной продукции из страны до 30 сентября 2022 года.