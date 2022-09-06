АЕБ: продажи новых автомобилей в России упали на 62%

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что в августе 2022 года продажи новых автомобилей в России упали на 62,4%, до 41,6 единиц транспортных средств.

С января по август 2022 года в российских салонах и дилерских центрах было продано 410,5 тысяч новых автомобилей, что на 60,7% меньше, чем в предыдущем году. Пик падения продаж приходится на май 2022 года — в этот месяц автомобильный рынок в России показал падение на 83,5%.

В августе 2022 года практически все автомобильные компании, по которым проводился анализ АЕБ, показали падение. Исключение составили китайские марки автомобилей Haval (+26%) и Donfeng (+172%).

Продажи автомобилей «АвтоВАЗа» в августе 2022 года упали на 7%. Автомобилей марки Lada за прошлый месяц было продано чуть более 18,1 тысячи единиц. Аналитики ожидают роста спроса на российские автомобили к концу 2022 года, когда рынок несколько стабилизируется.

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев. Проблема состоит в том, что с марта 2022 года многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, а зарубежные автомобили в принципе не поставляются в Россию. При этом их позиции активно замещает китайский автопром.