МАГАТЭ рекомендовало немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии призвало не допустить ядерной катастрофы на самой большой атомной станцию Европы Запорожской АЭС.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую атомную электростанцию. В своем докладе Международное агентство по атомной энергии призывает немедленно принять меры по предупреждению ядерной аварии, которая может произойти из-за повреждений электростанции в результате боевых действий.

На основании имеющихся данных сотрудники пока не увидели признаков распространения радиации со стороны станции, однако в виду боевых действий угроза сохраняется. Поэтому организация призывает немедленно прекратить обстрелы станции и прилегающей к ней территории.