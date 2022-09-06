В шестидесятые годы со школьниками в США был проведен эксперимент, за который они до сих пор благодарны своим педагогам

В шестидесятых годах в Америке Рон Джонс и Джейн Эллиот, оба учителя, провели необычный эксперимент с детьми.

Эксперимент, проведенный в школе преподавателями Джейн Эллиот и Роном Джонсом, до сих пор вызывает споры относительно этичности, но в том, что он раскрыл многое испытуемым о них самих, сомнений никаких нет.

Джейн Эллиот работала учительницей начальных классов в шестидесятых годах, и была активной противницей расистской политики, которая имела место быть в тогдашней Америке. Особенно ее впечатлило убийство Мартина Лютера Кинга. На следующий день Джейн задала ученикам вопрос, знают ли они, каково это быть темнокожим ребенком? Большинство ответило отрицательно, ведь процент афроамериканцев в Айове был небольшим.

Чтобы пояснить ученикам суть дискриминации, Джейн разделила их на две группы по цвету глаз: со светлыми и темными. Детям с темными глазами она повязала коричневые платочки. А вот группе с голубыми глазами рассказала о выдуманном ею же эксперименте, согласно которому голубоглазые люди более умные и склонные к лидерству.

Помимо этого, голубоглазой группе давались всевозможные привилегии в виде легких вопросов на уроках, двойной порции обеда и большего количества отдыха. Кареглазым же ученикам доставались самые сложные вопросы, их постоянно ругали и наказывали. Вскоре голубоглазая группа стала относиться к кареглазым ученикам свысока, дразнить и обижать их.

Спустя неделю Джейн поменяла группы местами, и обнаружила, что кареглазые ученики, которые столкнулись с дискриминацией, были более лояльны к голубоглазым, когда поменялись условия эксперимента.

Опыт Джейн прогремел на всю страну, ее превозносили и осуждали, но вот ученики, спустя много лет были благодарны ей за пережитый опыт.

Другой учитель, Рон Джонс, столкнувшийся во время преподавания истории Второй Мировой войны, с непониманием учеников, почему немцы пошли за Гитлером, предложил им недельный эксперимент, в ходе которого он сначала рассказал детям о пользе дисциплины. А затем ввел правила, по которым сидеть можно было за партой только в одной позе, а отвечать стоя, которые усложнил потом.

По команде смирно ученик должен был сесть за парту с согнутыми ногами, прижать ступни к полу, положить на стол карандаш и лист бумаги и скрестить руки за спиной. На следующий день Рон уже практиковал с учениками строевой шаг и выдумал жест приветствия. Затем последовало получение участниками членских билетов, они должны были докладывать о нарушениях со стороны других членов группы.

Вскоре к отряду, названному Третья волна, присоединилось до двухсот детей из школы. Ближе концу эксперимента Рон заявил, что это общенациональное движение, и группы создаются по всей стране, о чем вскоре будет объявлено по телевидению. В результате школьники почувствовали свое превосходство, и стали даже учинять беспорядки.

Рон был напуган своей же инициативой. В пятницу он рассказал детям, о том, что их обманули также, как и Гитлер немецкий народ в свое время.