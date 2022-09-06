Как медиашлак засоряет наш мозг, и не дает отделять информационные зерна от плевел

В современном мире информационный поток превратился в огромную лавину, справиться с которой мозг человека не всегда способен.

Интернет, как основное современное масс-медиа, пестрит огромным количеством самой разнородной информации, что, однако, не добавляет нам, потребителям бесчисленного и разнообразного контента, осведомленности и мудрости, которая обычно приходит с получением настоящего, подлинного знания.

Почему же так сложно стало его получить, когда, казалось бы, доступна любая информация, только протяни руку, то есть нажми на пару клавиш или проведи пальцем по экрану смартфона. А причина как раз в количестве бесполезной или даже откровенно вредной информации, которая подается нам в веселой привлекательной упаковке, и служит удовлетворению сиюминутных информационных нужд.

Таким образом, внимание наше рассеивается, и мозг его уже не в состоянии направить в нужное русло, чтобы получить нечто настоящее. Наши нервные центры, обрабатывая потоки ненужной информации, истощают свой энергетический потенциал, и добраться до нужного знания, которое способно реально улучшить нашу с вами жизнь, становится практически недостижимой задачей.

Кроме того, наш мозг не всесилен. Он, например, невосприимчив к электромагнитному излучению за исключением заметного света. Исключение составляет просмотр кино в 3Д-формате, где мозг получает частичный доступ к свету поляризованному.

Кроме того, множество явлений оказывается за бортом восприятия нашего мозга, таких как ультразвук, магнетизм, инфразвук, санация, электроцепция, и возможность видеть микромиры. И это будет сказано вовсе не к тому, что человеческий мозг такое уж несовершенное творение природы. Скорее, это призыв к пониманию того, насколько мы уязвимы перед массированной атакой медиашлака, который выливается на нас вольно или невольно из различных источников каждый день.

Более того, мы охотно и с радостью впускаем его в свою жизнь, ежедневно по несколько раз на дню пролистывая ленты в социальных сетях, или слушая различные измышления других людей, которые в свою очередь высказывают вовсе не свое мнение, а мнение, полученное из телевизора или Интернета.

Надо сказать, что в эпоху информационного засилья противостоять этому явлению крайне трудно, особенно, если вы решили действовать самостоятельно. Как понять, где кроется знание истинное, и что то, что вы таковым можете считать, не является еще одной манипуляцией массовым сознанием, которое происходит постоянно.

Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Чтобы вооружиться истинным знанием, необходимо в первую очередь познавать самого себя, и не вестись на порывы, вызываемые зрительными и слуховыми образами с голубого экрана, рассчитанные на наши низменные инстинкты. Чаще задавайтесь вопросом, мое ли это то, что я сейчас вижу на экране или билборде, нужно ли мне это, или мои истинные желания и цели лежат где-то в другой плоскости?