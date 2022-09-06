Известная ученая Татьяна Черниговская рассказывает, чему следует обучать ребенка в первую очередь

Татьяна Черниговская, специалист в области нейролингвистики, рассказала о том, что будет более целесообразным при обучении ребенка.

Нынешние детишки существенно опережают в своем развитии современных взрослых, когда те были в их возрасте. Многие из них уже в два-три годика начинают учиться считать и изучать алфавит. А это означает, что к моменту поступления в школу, их мозг уже готов получать более концентрированные знания.

К такому выводу, во всяком случае, приходит психолингвист Татьяна Черниговская. Исходит она в своем заключении из того, что современная информационная среда представляет собой искусственный конструкт, которого раньше не существовало, и дети, в ней рожденные, требуют другого подхода к их воспитанию и обучению.

Малыши с ранних лет знают, как получить информацию, поэтому нуждаются в большей степени не в учителе в классическом понимании этого слова, а в том, кто поможет им сформировать их личность. Они нуждаются в человеке, который скажет, что нет никого и ничего безупречного, и совершать ошибки совершенно нормально, без этого нет развития.

Сейчас уже нет потребности в накоплении знаний. Куда важнее в процессе обучения научить ребенка ориентироваться в существующем лавинообразном потоке информации, чтобы выделять нужное от ненужного, и важное от неважного или откровенно вредоносного.

И как раз этого и не хватает в современной педагогике, по мнению Татьяны Черниговской, с которой охотно соглашаются многие родители. Детям сызмальства вручаются гаджеты, а как управляться со всем тем, что становится им доступным вместе со смартфоном, их никто не учит. В результате они даже не пытаются полагаться на свои силы и знания, и куда больше доверяют поисковику, в который достаточно забросить любой запрос и получишь ответ. Зачем же тогда искать его самостоятельно?

А чем же по факту занимаются современные учителя? Они выполняют функцию того же поисковика, просто давая своим ученикам информацию. Да, вот только любой поисковик превзойдет в осведомленности даже самого опытного учителя. Таким образом, преподавательский авторитет в глазах детей быстро теряется, а заменить его нечем, и маленький человек оказывается один на один с огромным миром информации, справиться с которым он не в состоянии. Остается только плыть по течению.

Выходом же может стать, как утверждает Татьяна Черниговская, изменение самой концепции обучения, и переход от обучения как такового, к иной сверхзадаче: научить ребенка учиться! А также прививать ему интерес к сложному: желание прочитать книгу полностью, а не краткое содержание, например, ведь душа воспитывается именно так!