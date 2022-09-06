Опытные дачники рассказали о преимуществах закладки компоста в бочке
Из наружной емкости доставать компост удобнее, чем из ямы, к тому же там он быстрее созревает.
Для удобства с одной стороны 200-литровой бочки нужно срезать часть боковой стенки в длину. Заменить вынутую часть тары на мелкоячеистую сетку для лучшего поступления воздуха в емкость.
Сверху сетку припаять, а нижнюю часть закрыть на защелку - чтобы удобно было доставать компост. На дно бочки для дренажа и поступления воздуха уложить солому, лапник, мелкие веточки - слоем в 10-15 см.
При укладке сухие слои чередовать с влажными. Добавить слои свежескошенной травы, хвои. По возможности - добавить крапиву, отходы бобовых. Каждый слой слегка присыпать землей.
Учитывая, что компосту для созревания нужна определенная температура, бочку нужно накрыть крышкой.
Забирать готовый компост сниху, а сверху - поэтапно пополнять. Так процесс не будет останавливаться.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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