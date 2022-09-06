Германия соблюдает свой план по закрытию атомных станций, но на всякий случай оставляет лазейку

Германия придерживается своего давнего плана по закрытию трех оставшихся в стране атомных электростанций в этом году, но оставляет за собой возможность реактивировать две из них в случае нехватки энергии в ближайшие месяцы.

Объявление последовало за публикацией результатов стресс-теста, в ходе которого изучалось, как энергосистема Германии справится с возможным дефицитом электроэнергии из-за энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа.

Как и другие европейские страны, Германия делает все возможное, чтобы этой зимой свет оставался включенным, а дома оставались теплыми, несмотря на сокращение поставок природного газа из России.

Правительство уже объявило о многочисленных мерах, включая импорт сжиженного природного газа от других поставщиков, при этом призывая граждан экономить как можно больше энергии.

Но были опасения, что электросеть Германии, которая является центральной в европейской сети, может быть сильно перегружена, если потребители перейдут на электрические обогреватели зимой, а высокий спрос со стороны соседних стран означает рост экспорта энергии.

Оппозиционные партии Германии призвали к тому, чтобы атомные электростанции страны оставались в рабочем состоянии, а некоторые законодатели также предлагают вновь открыть закрытые и построить новые реакторы.

Сетевые операторы изучили, что произойдет в наихудшем сценарии, если суровая зима совпадет с неожиданным закрытием французских атомных станций и резким ростом спроса на электроэнергию. Прогнозируемый результат — многочасовые отключения электроэнергии для миллионов немцев.

Министр экономики и энергетики Роберт Хабек заявил, что Германия будет держать два реактора — Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim к северу от Штутгарта — в режиме ожидания до середины апреля следующего года.

Третий завод, Эмсланд недалеко от границы с Нидерландами, будет отключен, как и планировалось, в декабре.