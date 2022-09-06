Магазины Франции несут миллиардные убытки из-за дефицита продуктов

2,7 миллиарда евро составили прямые потери французских ретейлеров в текущем году

"В связи с ростом цен и неопределенностью, вызванной войной, многие домохозяйства закупали продукты первой необходимости, что спровоцировало их дефицит на полках… С начала года потери магазинов, связанные с дефицитом, достигли €2,7 млрд", - пишет Figaro со ссылкой на исследование NielsenIQ.

В остром дефиците горчица, печенье и соусу для салатов. Не хватает сэндвичей ингредиентов для барбекю.

Ситуация грозит ухудшиться ещё для нескольких групп продовольственных товаров.

В первую очередь для картофеля, урожай которого в этом году во Франции на 20 процентов меньше прошлогоднего.

Причина в небывалой жаре накрывшей этим летом Европу и приведшей к засухе.

В целом за год дефицит продуктов во французских магазинах вырос на 5,5 процента по всем позициям.