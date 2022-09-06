ВСУ нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном
В ВГА Голой Пристани сообщили, что украинская сторона нанесла ракетный удар по угольной базе в городе, ставший причиной пожара.
6 сентября пресс-секретарь военно-гражданской администрации Голой Пристани Глория Неделякова сообщила, что в этим вечером украинские боевики нанесли ракетный удар по угольной базе, в результате чего возник крупный пожар.
Неделякова отметила, что на объекте в момент прилёта украинской ракете не было ни одного сотрудника, что помогло избежать жертв среди сотрудников загоревшейся угольной базы в Голой Пристани.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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