В ВГА Голой Пристани сообщили, что украинская сторона нанесла ракетный удар по угольной базе в городе, ставший причиной пожара.

6 сентября пресс-секретарь военно-гражданской администрации Голой Пристани Глория Неделякова сообщила, что в этим вечером украинские боевики нанесли ракетный удар по угольной базе, в результате чего возник крупный пожар.

Неделякова отметила, что на объекте в момент прилёта украинской ракете не было ни одного сотрудника, что помогло избежать жертв среди сотрудников загоревшейся угольной базы в Голой Пристани.