Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что солдаты вооружённых сил Украины не смогли убить коменданта Бердянска.

Вечером 6 сентября представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска подорвали автомобиль коменданта Бердянска Артёма Бардина, убив его.

Позднее Рогов опроверг собственное заявление, сказав, что получил доступ к обновлённым данным, которые гласят, что после теракта украинских диверсантов Бардин остался жив.

По словам Владимира Рогова, к текущему моменту за жизнь бердянского коменданта борются врачи, однако Артём Бардин находится в тяжёлом состоянии.