Рогов опроверг данные о смерти коменданта Бердянска после теракта ВСУ
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что солдаты вооружённых сил Украины не смогли убить коменданта Бердянска.
Вечером 6 сентября представитель временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска подорвали автомобиль коменданта Бердянска Артёма Бардина, убив его.
Позднее Рогов опроверг собственное заявление, сказав, что получил доступ к обновлённым данным, которые гласят, что после теракта украинских диверсантов Бардин остался жив.
По словам Владимира Рогова, к текущему моменту за жизнь бердянского коменданта борются врачи, однако Артём Бардин находится в тяжёлом состоянии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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