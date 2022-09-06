Пентагон: США противодействует России в воздухе на Украине

Министерство обороны Соединённых Штатов заявило о помощи Украине в воздухе в борьбе с Россией.

Сегодня днем заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета открыто заявил, что поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине.

Американский генерал утверждает, что военные Соединенных Штатов должны убедительно демонстрировать другим государствам в особенности России и Китаю, что Пентагон может противостоять необходимым им вещам для достижения успеха. Хайнот особо подчеркнул ,что случай с Украиной открыто показал противодействие доминированию России в воздухе.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 





 

 

 

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