Пентагон: США противодействует России в воздухе на Украине

Министерство обороны Соединённых Штатов заявило о помощи Украине в воздухе в борьбе с Россией.

Сегодня днем заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот, выступая по видеосвязи на конференции Атлантического совета открыто заявил, что поддержка со стороны Вашингтона обеспечила борьбу с господством России в воздухе на Украине.

Американский генерал утверждает, что военные Соединенных Штатов должны убедительно демонстрировать другим государствам в особенности России и Китаю, что Пентагон может противостоять необходимым им вещам для достижения успеха. Хайнот особо подчеркнул ,что случай с Украиной открыто показал противодействие доминированию России в воздухе.