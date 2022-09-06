Охлобыстин объявил о начале съёмок фильма про людей Донбасса
Иван Охлобыстин утверждает, что начал снимать документальный фильм о людях, проживающих в ДНР и ЛНР.
Российский актёр Иван Охлобыстин, который ранее отправился на Донбасс после начала специальной военной операции армии России в Украине, сообщил о старте съёмок фильма про местное население.
По словам Охлобыстина, он считает людей, живущих на Донбассе, главным сокровищем региона, история которых обязательно должна быть рассказана массовому зрителю. Выход самого фильма запланирован уже на следующий год, а съёмочную группу актёр охарактеризовал как хорошую.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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