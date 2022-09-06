Глава российского МИД раскритиковал Лиз Трасс за ее слова о Макроне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскритиковал нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за нежелание идти на компромисс и за ее слова о президенте Франции Макроне.

Лавров сказал, что Трасс пыталась защищать интересы Великобритании, никоим образом не принимая во внимание позиции других и не пытаясь пойти на компромисс.

Он считает, что это не поможет Великобритании сохранить или укрепить свои позиции на международной арене, которые явно пошатнулись после ее выхода из Евросоюза.

Дипломат также насмехался над будущим британским лидером в связи с недавней напряженностью в отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ключевым союзником Великобритании по НАТО.

Во время предвыборного мероприятия в прошлом месяце Трасс сказал, что «присяжные не знают», является ли Макрон другом или врагом.

Лавров высмеял эту позицию, заявив, что для Лиз Трасс приоритетом должно стать общение с ее ближайшими соседями, чтобы принять окончательное решение, является ли президент Макрон ее другом или врагом.

Глава российского МИД также отметил, что в последние годы Великобритания стремилась компенсировать Brexit, предприняв решительные шаги на мировой арене, и действовала агрессивно в отношении ситуации на Украине.

Лиз Трасс уже заявила, что не откажется от поддержки Украины, которая включает в себя значительную военную и финансовую помощь.