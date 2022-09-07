LETA: МИД Латвии не сможет оплатить счета за электричество в октябре

Издание LETA утверждает, что комплекс здания Министерства иностранных дел Латвии не в состоянии покрыть счета за электроэнергию в грядущем месяце.

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кристапс Эклонс дал интервью местному новостному агентству LETA, где признался, что находится в замешательстве, поскольку в будущем месяце его ведомство не в состоянии оплатить счета за электричество.

Эклонс утверждает, что в данной ситуации есть только два варианта решения проблемы: либо МИД Латвии может попробовать разделить свои счета за электроэнергию с местным МВД, либо членам латвийского МИДа придётся просить дополнительной помощи лично у министра финансов страны.