Пушков: США не заставят Индию и Китай ввести потолок цен на нефть из РФ

Российский сенатор Алексей Пушков не верит в способность США заставить Китай и Индию ввести потолок цен на российскую нефть.

7 сентября пресс-служба Белого дома сообщила, что в Министерстве нефти Индии дали предварительное согласие на поддержание инициативы стран-участниц "Большой семёрки" по введению лимитов цен на закупку российской нефти.

На заявление политиков из Белого дома быстро отреагировал сенатор российского Совета федерации Алексей Пушков, который усомнился в том, что Вашингтон может влиять на Китай и Индию.

"Подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" для цены на российскую нефть - сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся", - поделился мнением Алексей Пушков.