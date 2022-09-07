Пушков: США не заставят Индию и Китай ввести потолок цен на нефть из РФ
Российский сенатор Алексей Пушков не верит в способность США заставить Китай и Индию ввести потолок цен на российскую нефть.
7 сентября пресс-служба Белого дома сообщила, что в Министерстве нефти Индии дали предварительное согласие на поддержание инициативы стран-участниц "Большой семёрки" по введению лимитов цен на закупку российской нефти.
На заявление политиков из Белого дома быстро отреагировал сенатор российского Совета федерации Алексей Пушков, который усомнился в том, что Вашингтон может влиять на Китай и Индию.
"Подтянуть Китай и Индию к своей политике "потолка" для цены на российскую нефть - сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся", - поделился мнением Алексей Пушков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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