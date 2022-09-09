Forbes: Энергетический кошмар Европы Россия превратит в реальность

Аналитик издания Forbes Дэн Рункявичюс заявляет, что энергетический кошмар для Европы это реальность.

Если Россия не пустит газ по "Северному потоку",то Евросоюзу придется перейти на обязательное нормирование газа, а это приведет к сокращению производств на 65%,что может станет фиаско для Европы, пишет Дэн Рункявичюс для издания Forbes.

Аналитик Forbes Рункявичюс подчеркивает, что Европа всецело зависит от Москвы, потому что она вырабатывает более 2/3 своей энергии из природного газа, 40% которого поступает из "Северного потока". Для некоторых стран Европы это единственный источник газа. Нельзя купить газ, которого нет- утверждает автор.