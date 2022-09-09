Forbes: Энергетический кошмар Европы Россия превратит в реальность
Аналитик издания Forbes Дэн Рункявичюс заявляет, что энергетический кошмар для Европы это реальность.
Если Россия не пустит газ по "Северному потоку",то Евросоюзу придется перейти на обязательное нормирование газа, а это приведет к сокращению производств на 65%,что может станет фиаско для Европы, пишет Дэн Рункявичюс для издания Forbes.
Аналитик Forbes Рункявичюс подчеркивает, что Европа всецело зависит от Москвы, потому что она вырабатывает более 2/3 своей энергии из природного газа, 40% которого поступает из "Северного потока". Для некоторых стран Европы это единственный источник газа. Нельзя купить газ, которого нет- утверждает автор.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Apple ушла из России в марте, но россияне нашли способ покупать iPhone 14
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Индия вводит дополнительный налог на экспорт риса, усиливая продовольственный кризис
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками