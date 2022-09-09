Карл III будет объявлен королём в Сент-Джеймсском дворце 10 сентября
Коронация нового царствующего британского монарха Карла III состоится 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
9 сентября газета The Times сообщила, что после смерти Елизаветы II самый старый наследник британского трона принц Чарльз, назвавшийся Карлом III, в возрасте семидесяти трёх лет станет новым королём Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии.
Отмечается, что Карл III будет официально провозглашён новым царствующим монархом Соединённого Королевства в Сент-Джеймсском дворце, где умерла в 1558 году Мария I, также известная как Кровавая Мэри, чьё имя ассоциируется у британцев с жестокими расправами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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