Украинская беженка в Германии рассказала, что ее удивило в поведении немцев
Она отметила, что жители Германии экономят почти на всем и всегда: могут иметь дорогое авто, а сами одеваться более, чем скромно.
Украинка Татьяна Романюк во время российской спецоперации вместе с двумя сыновьями уехала в Германию из Луганской области. За время проживания в ФРГ она успела оценить жизнь в новой стране как хорошую, где все люди отзывчивые.
А вот поведение граждан Германии ей показалось необычным, сообщает МК.
В город Штутгард Романюк въехала через Польшу. Она рассказала, что после регистрации в миграционной службе и обретения статуса беженца государство оформляет на каждого ребенка и родителя социальные выплаты в размере прожиточного минимума.
По словам беженки, хотя в Германии цены и поднялись, им на все хвататет денег. Тем более ее удивляет экономия немцев.
Она отметила, что жители Германии экономят почти на всем: ходят в скромной одежде, и из дорогого Mercedes выходят в простых джинсах, свитерах и кроссовках.
Украинка также отметила, что местные граждане предлагают свою помощь тем, кто в ней нуждается. К примеру, ей с детьми подарили письменный стол и настольную лампу, шкаф, велосипеды и ролики.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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