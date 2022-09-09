Украинская беженка в Германии рассказала, что ее удивило в поведении немцев

Она отметила, что жители Германии экономят почти на всем и всегда: могут иметь дорогое авто, а сами одеваться более, чем скромно.

Украинка Татьяна Романюк во время российской спецоперации вместе с двумя сыновьями уехала в Германию из Луганской области. За время проживания в ФРГ она успела оценить жизнь в новой стране как хорошую, где все люди отзывчивые.

А вот поведение граждан Германии ей показалось необычным, сообщает МК.

В город Штутгард Романюк въехала через Польшу. Она рассказала, что после регистрации в миграционной службе и обретения статуса беженца государство оформляет на каждого ребенка и родителя социальные выплаты в размере прожиточного минимума.

По словам беженки, хотя в Германии цены и поднялись, им на все хвататет денег. Тем более ее удивляет экономия немцев.

Она отметила, что жители Германии экономят почти на всем: ходят в скромной одежде, и из дорогого Mercedes выходят в простых джинсах, свитерах и кроссовках.

Украинка также отметила, что местные граждане предлагают свою помощь тем, кто в ней нуждается. К примеру, ей с детьми подарили письменный стол и настольную лампу, шкаф, велосипеды и ролики.