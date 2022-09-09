Еврокомиссия прокомментировала нарушения прав русскоязычных жителей Латвии

Депутат Европарламента Ману Пинеда обратился к еврокомиссар по вопросам юстиций Дидье Рейндерсу с вопросом, планирует ли Еврокомиссия проводить расследования в отношении ущемления прав русскоязычных в Латвии.

Пинеда отметил, что действия правительства Латвии «выглядят как нарушение Хартии ЕС об основных правах». Депутат напомнил, что весной 2022 года латвийский блогер Кирилл Федоров был помещен в СИЗО за высказывание мнения о специальной военной операции России в Украине, которое не совпадало с официальной позицией правительства Латвии. При этом блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

Более того, латвийские власти арестовали депутата Европарламента Татьяну Жданок за почтение памяти советских воинов — освободителей Риги. Пинеда обратил внимание Еврокомиссии на то, что ровно в то же время латышским легионерам СС разрешено проводить ежегодные парады в Латвии.

Депутат считает, что в Латвии действует «черный список граждан», которые поддерживают Россию. Это явное нарушение основополагающих документов ЕС, поэтому Пинеда просит Еврокомиссию провести расследование, чтобы правительство Латвии не разжигала ненависть к русскоязычному населению страны, подрывая тем самым европейские ценности.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс в свою очередь отметил, что разбор подобных случаев не касается Европейской комиссии — это компетенция национальных властей, которые осуществляют расследования и уголовные преследования в соответствии с национальным законодательствам по отдельным случаям предполагаемых высказываний и преступлений на почве ненависти. Дидье Рейндерс признал, что соблюдение прав меньшинств действительно основополагающая ценность ЕС, однако государства-члены могут принимать санкционные и превентивные меры в отношении форм самовыражения самостоятельно.