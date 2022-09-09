Украинские солдаты, принимавшие участие в наступлении ВСУ на Херсонскую область, попали в плен
Глава ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что российские военные смогли взять в плен часть украинских солдат, принимавших участие в наступлении на Херсонщину.
В пятницу, 9 сентября 2022 года, глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал журналистам новостного агентства РИА, что часть украинских бойцов, принимавших участие в провальной попытке контрнаступления на херсонские земли, была успешно взята в плен служащими Вооружённых сил России.
Стремоусов отметил, что лично видел «несчастных» солдат ВСУ, которых высшее руководство Украины отправило в «самоубийственную атаку» в надежде установить контроль киевского режима над Херсонской областью, в результате которых украинская сторона несёт многочисленные потери личного состава и вооружения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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