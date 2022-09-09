Die Welt: правительство Германии ожидает уличных социальных протестов

Авторитетное немецкое издание Die Welt сообщило, что правительство ФРГ ожидает рост социальных протестов в стране, который будет сопоставим с протестами «желтых жилетов».

В правительстве считают, что вероятность масштабных социальных протестов в Германии резко возрастет уже этой осенью. Такие опасения вызваны увеличением трат граждан Германии на повседневные расходы. Аналитики отмечают, что немцам не свойственно выражать свое несогласие с политической линией правительства на улицах, однако такая вероятность есть.

Рост цен и экономическая нестабильность повышают опасность социальных волнений во всем мире. В правительстве Германии обеспокоены, что протесты будут сопоставимы с «желтыми железами» во Франции. Отмечается значительное ухудшение удовлетворенности населения и позиций правительства.

За третий квартал 2022 года индекс социальной стабильности в Германии упал практически на один пункт и оказался ниже, чем у Боснии и Герцеговины. Другими словами, составители индекса считают, что риск социальных протестов в Германии куда более вероятен, чем в балканской республике.

Причина, по которой недовольны большинство жителей Германии — рост повседневных расходов, инфляция, энергетическая и экономическая нестабильность. Ситуацию усугубляет недовольства значительной части граждан берлинской политикой.