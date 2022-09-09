Reuters: военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море

Информационное агентство Reuters сообщает, что корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине в Черном море. Известно, что эту мину пытались обезвредить в плохую погоду в четверг.

На военном румынском кораблей находилось 75 человек экипажа. По предварительным, в результате взрыва никто не пострадал. Информацию подтвердило В Министерстве обороны Румынии подтвердили информацию и напомнили, что дрейфующие мины в Черном море после 24 февраля 2022 года, к сожалению, не редкость.

В румынском оборонном ведомстве также сообщили, что несколько месяцев в Черном море действуют водолазные группы по обезвреживанию дрейфующих мин. Команды водолазов собраны из румынских, болгарских и турецких специалистов.

В Минобороны Румынии уточнили, что корабль был предупрежден о мине, которая дрейфовала примерно в 25 морских милях к северо-востоку румынского порта Констанца на Черном море. Водолазам не удалось обезвредить мину до того, как корабль попал под удар из-за сильных ветра и волн.

Чёрное море имеет решающее значение для перевозки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Румыния, Грузия, Турция, Болгария, Украина и Россия. По состоянию на 9 сентября 2022 года, с начала российской спецоперации в Украине в Черном море было уничтожено 28 дрейфующих мин.