Российские войска помешали украинским солдатам высадиться на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Пресс-служба временной гражданской администрации Энергодара уведомляет, что в ночь на 9 сентября десант вооружённых сил Украины высадился в районе деревни Каменка-Днепровская Запорожья, направляясь со штурмом к Запорожской атомной электростанции.

По данным администрации города, российские войска пресекли попытку наступления украинских военных, не подпустив их к Запорожской АЭС, после чего солдаты ВСУ были вынуждены спешно отступать на прежние позиции.