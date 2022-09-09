Армия России пресекла попытку высадки десанта ВСУ на Запорожской АЭС
Российские войска помешали украинским солдатам высадиться на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Пресс-служба временной гражданской администрации Энергодара уведомляет, что в ночь на 9 сентября десант вооружённых сил Украины высадился в районе деревни Каменка-Днепровская Запорожья, направляясь со штурмом к Запорожской атомной электростанции.
По данным администрации города, российские войска пресекли попытку наступления украинских военных, не подпустив их к Запорожской АЭС, после чего солдаты ВСУ были вынуждены спешно отступать на прежние позиции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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