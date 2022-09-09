Wiener Zeitung: глава МИД Австрии допустил снятие санкций с России
Авторитетное издание Wiener Zeitung со ссылкой на министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга сообщило, что правительство страны допускает постепенное снятие санкций с России.
Александер Шалленберг отметил, что в перспективе Европейский союз может начать политику постепенного снятия санкций с Российской Федерации. По его мнению, санкции — «гибкое средство», но до их снятия ЕС и Австрии еще далеко.
Шалленберг выразил надежду, что Европейский союз сможет вернуться к тому моменту, когда дипломатия добьется успеха. Он добавил, что санкции могут быть сняты только после завершения российской специальной военной операции в Украине.
Ранее сообщалось, что Европа находится в состоянии кошмара из-за нехватки российского газа. Аналитики предупреждают, что введение нормированного потребления энергоресурсов ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, это будет означать, что производства сильнейших стран ЕС упадет на 65%.
За падением промышленного сектора последует рецессия и инфляцию будет не остановить. На фоне роста недовольства общества, а также увеличения повседневных трат, в некоторых странах ЕС ожидают социальных протестов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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