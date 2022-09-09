Лукашенко: у нас здесь конь не валялся, это невооруженным глазом видно

Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси нужно усилить контроль за прозрачностью предпринимательской деятельности.

9 сентября Александр Лукашенко провёл плановое совещание с представителями белорусского Совета министров, призвав их усилить контроль за предпринимательской деятельностью в стране, поступательно добиваясь её максимальной прозрачности.

По мнению белорусского президента, в Беларуси должны быть сформулированы ясные условия для вхождения в малый бизнес, а взамен государство получит исправных и честных налогоплательщиков.

"То, что у нас здесь конь не валялся, это невооруженным глазом видно", - именно так Александр Лукашенко охарактеризовал нынешнее положение дел в малом бизнесе Беларуси.