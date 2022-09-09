Лукашенко: у нас здесь конь не валялся, это невооруженным глазом видно
Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси нужно усилить контроль за прозрачностью предпринимательской деятельности.
9 сентября Александр Лукашенко провёл плановое совещание с представителями белорусского Совета министров, призвав их усилить контроль за предпринимательской деятельностью в стране, поступательно добиваясь её максимальной прозрачности.
По мнению белорусского президента, в Беларуси должны быть сформулированы ясные условия для вхождения в малый бизнес, а взамен государство получит исправных и честных налогоплательщиков.
"То, что у нас здесь конь не валялся, это невооруженным глазом видно", - именно так Александр Лукашенко охарактеризовал нынешнее положение дел в малом бизнесе Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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