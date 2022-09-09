Стремоусов: участвовавшие в наступлении на Херсон солдаты ВСУ попали в плен
Представитель временной гражданской администрации Кирилл Стремоусов утверждает, что при контрнаступлении ВСУ на Херсон множество украинских солдат стали военнопленными.
9 сентября официальный представитель временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате контрнаступления вооружённых сил Украины на Херсонскую область часть украинских солдат попали в плен к российским силам спецоперации.
По мнению Стремоусова, оказавшиеся в плену солдаты ВСУ являются несчастными жертвами Киевского режима, который послал собственных военных в неравный бой с сильно превосходящим противником. Напомним, что российские войска заняли Херсонскую область в начале марта, установив там глубоко эшелонированную оборону.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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