Дачные эксперты пояснили, надо ли убирать на зиму мульчу с огорода
Летом такая прослойка защищает грядки с растениями от перегрева и пересыхания, но в конце сезона ее задачи меняются.
Как быть с остатками сена, соломы, опилок и других укрывных материалов с наступлением холодов? Убрать или оставить до весны?
Специалисты советуют старую мульчу обязательно убрать. Если на грядке не было грибка, ее можно пустить на компост. Под деревьями и молодыми саженцами такие подушки оставлять нельзя - из-за риска размножения вредителей и мелких грызунов, а также грибковых спор и возбудителей иных заболеваний.
А вот под кустами мульчу можно оставить - они интереса у мышей не вызывают.
Есть смысл заложить новую мульчу - слой укрытия должен быть не менее 15 см. Новый материал нужно внести после того, как начнет промерзать почва (при 5-7 градусах мороза). Это также минимизирует риск, что под укрытием не устроятся на зимовку мыши.
Перед мульчированием плодовых деревьев приствольный круг надо засыпать компостом (4-5 см), затем накрыть соломой и другими остатками растительности.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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