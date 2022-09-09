Дачные эксперты пояснили, надо ли убирать на зиму мульчу с огорода

Летом такая прослойка защищает грядки с растениями от перегрева и пересыхания, но в конце сезона ее задачи меняются.

Как быть с остатками сена, соломы, опилок и других укрывных материалов с наступлением холодов? Убрать или оставить до весны?

Специалисты советуют старую мульчу обязательно убрать. Если на грядке не было грибка, ее можно пустить на компост. Под деревьями и молодыми саженцами такие подушки оставлять нельзя - из-за риска размножения вредителей и мелких грызунов, а также грибковых спор и возбудителей иных заболеваний.

А вот под кустами мульчу можно оставить - они интереса у мышей не вызывают.

Есть смысл заложить новую мульчу - слой укрытия должен быть не менее 15 см. Новый материал нужно внести после того, как начнет промерзать почва (при 5-7 градусах мороза). Это также минимизирует риск, что под укрытием не устроятся на зимовку мыши.

Перед мульчированием плодовых деревьев приствольный круг надо засыпать компостом (4-5 см), затем накрыть соломой и другими остатками растительности.