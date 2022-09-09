Песков отказался комментировать слухи о захвате Балаклеи солдатами ВСУ
Дмитрий Песков утверждает, что не будет комментировать новости об утрате контроля над Балаклеей российскими военными.
9 сентября журналисты российского информационного агентства ТАСС пообщались с главой пресс-службы Кремля Дмитрием Песковым, спросив у него, действительно ли российские войска утратили контроль над городом Балаклея в Харьковской области, сдав город вооружённым силам Украины.
Песков утверждает, что он и представители Кремля отказываются комментировать данную информацию, поскольку слежка за ходом спецоперации в Украине является обязанностью Минобороны России.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ заняли город Балаклея в Харьковской области, заставив российских военных отступить. Также в сети появляются видеозаписи, на которых украинские войска якобы находятся в Балаклее, однако объективность этих данных нуждается в проверке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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