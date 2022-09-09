Минобороны РФ: ВСУ прозвали российский вертолёт Ми-8 «бешеной восьмёркой»
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором лётчик российского вертолёта Ми-8 рассказывает об успехах своего участия в спецоперации.
Пресс-служба Министерства обороны России утверждает, что глава экипажа одного из российских вертолётов Ми-8 совершил налёт на базу украинских систем противовоздушной обороны "Бук", уничтожив вражескую технику и оперативно убыв с места поражения базы врага.
По данным Минобороны, на следующий день контрразведка армии России получила радиоперехваты украинских военных, которые называли российский Ми-8 "бешеной восьмёркой".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Apple ушла из России в марте, но россияне нашли способ покупать iPhone 14
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками