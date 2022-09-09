Минобороны РФ: ВСУ прозвали российский вертолёт Ми-8 «бешеной восьмёркой»

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором лётчик российского вертолёта Ми-8 рассказывает об успехах своего участия в спецоперации.

Пресс-служба Министерства обороны России утверждает, что глава экипажа одного из российских вертолётов Ми-8 совершил налёт на базу украинских систем противовоздушной обороны "Бук", уничтожив вражескую технику и оперативно убыв с места поражения базы врага.

По данным Минобороны, на следующий день контрразведка армии России получила радиоперехваты украинских военных, которые называли российский Ми-8 "бешеной восьмёркой".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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