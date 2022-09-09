FT: Евросоюз боится ответных мер России на введение потолка цен на газ

Издание Financial Times утверждает, что множество стран Европейского союза боятся последствий введения потолка цен на газ из России.

Журналисты международной газеты FT уведомляют, что в странах Евросоюза нет консенсуса по поводу необходимости введения лимита цен на российский газ. По данным Financial Times, за введение подобных лимитов выступают преимущественно страны "Большой семёрки", в то время как мелкие европейские страны боятся ответных мер России.

В статье Financial Times утверждается, что наиболее всего последствий новых антироссийских санкций опасаются Польша, Италия и Греция, которые испытывают дефицит газа.