Временная гражданская администрация Харькова сообщает, что украинские войска собрали все резервы для наступления на область.

Представитель временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев утверждает, что украинские войска стянули все резервы для наступления на Балаклею и другие города недалеко от от Харькова. по словам Ганчева, ВСУ действительно отбили часть населённых пунктов у ВС РФ, однако это победа на трупах.

Виталий Ганчев уверяет, что в полях Харьковской области осталось тысячи тел украинских военных, которые фактически были брошены в наступление на убой.