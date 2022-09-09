Солдаты ВСУ понесли тысячные потери при боях в Харьковской области
Временная гражданская администрация Харькова сообщает, что украинские войска собрали все резервы для наступления на область.
Представитель временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев утверждает, что украинские войска стянули все резервы для наступления на Балаклею и другие города недалеко от от Харькова. по словам Ганчева, ВСУ действительно отбили часть населённых пунктов у ВС РФ, однако это победа на трупах.
Виталий Ганчев уверяет, что в полях Харьковской области осталось тысячи тел украинских военных, которые фактически были брошены в наступление на убой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Верховный суд США принял решение в пользу еврейского университета по иску на ЛГБТ-студентов
Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы
Смертельный шторм на Корсике унес жизни пяти человек и повредил 90 кораблей
Ганчев: Балаклея больше не контролируется российскими войсками