Минобороны РФ: войска России перебрасываются на Харьковское направление
В Минобороны России показали видео переброски российских военных на Харьковское направление фронта для боёв с ВСУ.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что крупная колонна российской военной техники с личным составом перебрасывается на Харьковское направление спецоперации, где идут крупные бои за такие города как Купянск и Балаклея.
По данным российского Минобороны, в рамках переброски техники к Харькову отправляются бронетранспортёры БТР-82А, множество грузовиков военного типа и гаубицы с буксиром класса "Мста-Б".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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