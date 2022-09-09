Минобороны РФ: войска России перебрасываются на Харьковское направление

В Минобороны России показали видео переброски российских военных на Харьковское направление фронта для боёв с ВСУ.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что крупная колонна российской военной техники с личным составом перебрасывается на Харьковское направление спецоперации, где идут крупные бои за такие города как Купянск и Балаклея.

По данным российского Минобороны, в рамках переброски техники к Харькову отправляются бронетранспортёры БТР-82А, множество грузовиков военного типа и гаубицы с буксиром класса "Мста-Б".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 


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